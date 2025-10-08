«ساحة الكتب المخفضة» تجتذب زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

البلاد (الرياض)

تحولت ساحة الكتب المخفضة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، إلى أحد أكثر أركان المعرض حيويةً وزحامًا، بعدما أطلقتها جمعية النشر بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مبادرة نوعية تُنفَّذ بهدف تقريب الكتاب من الناس وجعل القراءة متاحةً للجميع.

وقالت الرئيس التنفيذي لجمعية النشر أشواق بن رشيد: “هذه المبادرة هي أولى مشاركاتنا من هذا النوع، وبدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة تمكّنا من جمع أكثر من 13 دار نشر في جناحٍ واحد لتقديم كتب بأسعارٍ رمزية، مؤكدةً أن الهدف يتجاوز البيع إلى دعم دور النشر السعودية والمبدعين فيها، وتمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة حتى لا تندثر ثقافة الكتاب الورقي وسط التحولات الرقمية المتسارعة.

وأشارت إلى أن الجمعية تسعى عبر برامجها إلى دعم قطاع النشر المحلي والمهنيين العاملين فيه، ومن أبرز مبادراتها خفض إيجارات المعارض المحلية بنسبة 30% لأعضائها من السعوديين الحاصلين على رخص نشر، إضافة إلى إطلاق أول برنامج تدريبي معتمد دوليًّا حول “الناشر الرقمي والتسويق وحقوق المؤلف”، إلى جانب إعداد دليلٍ تسويقي شامل لدور النشر والتعاقد مع شركات ترجمة خارجية لتوسيع انتشار الأدب السعودي عالميًّا.

ويأتي ذلك في ظل حراك ثقافي واسع يشهده معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، حيث ارتفعت أعداد الزوار بنسبة 40% منذ الافتتاح، والمبيعات اليومية بنسبة 38%، وتجاوز عدد الاتفاقيات الموقعة في منطقة الأعمال 40 اتفاقية، لتؤكد هذه الأرقام أن المعرض يصنع حركة ثقافية واقتصادية متكاملة.