ورشة في معرض “الرياض تقرأ” حول تقنيات الكتابة للأطفال

البلاد (الرياض)

أقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ورشة عملٍ بعنوان “الكتابة الإبداعية الموجّهة للطفل.. التقنيات والأساليب”.

وركّزت الورشة التي أقيمت أمس على أهمية الإبداع في الكتابة الموجّهة للطفل، وضرورة تدريب الكتّاب على تحويل الأفكار التربوية إلى قصصٍ مشوّقة تُنمّي الخيال وتنشّط التفكير النقدي لدى الصغار، موضحةً أن الطفل في القرن الحادي والعشرين يتفاعل مع النصّ الذكي الذي يحفّزه على التساؤل والاكتشاف.

وناقشت فنّ الإيقاع القصصي، متناولة توقيت الانتقال بين المشاهد وأسلوب التحكم في الإيقاع ليبقى الطفل متشوقًا للصفحة التالية ومهتمًا بتفاصيل الحكاية، مؤكدةً أن القارئ الصغير في هذا العصر أكثر وعيًا وانتباهًا، مما يتطلب من الكاتب محتوى متوازنًا يجمع بين المتعة والمعرفة ويوازي قدراته الفكرية.

يُذكر أن المعرض يُقام تحت شعار “الرياض تقرأ”، المنبثق من حملة “السعودية تقرأ”، التي أطلقتها الهيئة لتعزيز شغف القراءة ونشر الثقافة والإبداع، وإتاحة التفاعل المباشر بين القرّاء والمبدعين، بما يسهم في إثراء المشهد الأدبي والفكري في المملكة، ويستمر حتى 11 أكتوبر الجاري.