«كاوست» تستضيف قمة التايمز للتعليم العالي العالمية 2025

تستضيف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المؤسسة العالمية الرائدة في العلوم والتقنية وأعلى الجامعات تصنيفًا في العالم العربي، قمة التايمز للتعليم العالي العالمية 2025 خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وتجمع القمة نخبة من قادة الجامعات وصنّاع القرار وقادة الصناعة والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة موضوع “الجامعات كعوامل فاعلة للتقدّم”، واستكشاف دور الجامعات في تسريع الابتكار والنمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة، وحماية الثقافة، وتقوية التعاون العالمي.

سيفتتح برامج القمة كل من رئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن ورئيس الشؤون العالمية في مؤسسة التايمز للتعليم العالي فيل باتي، بتسليط الضوء على كيفية مواءمة الجامعات وتطورها لمواجهة التحديات العالمية المشتركة وإعداد الأجيال القادمة لعالم سريع التغير. وتتناول الجلسات إعادة تعريف الجامعات لرسالتها – بحيث لا تقتصر على كونها مراكز للتعليم، بل تصبح عوامل فاعلة وديناميكية لتحقيق التقدم.

وسيعرض المتحدثون حلولًا تطبيقية قائمة على البحث العلمي تعالج احتياجات العالم الواقعية، بدءًا من المدن المستدامة القادرة على الصمود، وصولاً إلى الابتكارات في مجالي الصحة والذكاء الاصطناعي، والمهارات التي يحتاجها الطلبة لبناء مستقبل مستدام.

ومن بين الموضوعات البارزة التي ستُطْرَح، دور الجامعات في بناء مدن مستدامة ومرنة، من تقديم البروفيسور سامي الغامدي من كاوست، والذي تساهم أبحاثه في المدن الذكية والتصميم العمراني في تمكين المجتمعات من مواجهة آثار التغير المناخي، والبروفيسورة دانا السليمان، مهندسة الطب الحيوي في كاوست، التي تطوّر تقنيات رائدة للكشف المبكر عن الأمراض تُعدّ في طليعة الابتكارات الطبية.

كما سيستمتع الحضور بجلسات حوارية مع عدد من أبرز علماء كاوست، من بينهم البروفيسور كارلوس دوارتي الحائز مؤخرًا على جائزة اليابان المرموقة، والبروفيسور يورغن شمدهوبر، أحد أبرز رواد أبحاث الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وخاطب رئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن في كلمته مجتمع التعليم العالي العالمي، وقال “يشرفنا أن نرحب بكم هنا في كاوست لاستضافة هذه القمة التاريخية. فكوننا أول جامعة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث، يؤكد بوضوح على الدور الريادي المتنامي للمملكة العربية السعودية في مجالي العلوم والابتكار، ويظهر كاوست كنموذج قياسي للجامعات المصمّمة لتحقيق الأثر.

على الجامعات أن تكون جريئة في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، من المناخ والصحة إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفّر رؤية السعودية 2030 إطارًا طموحًا لهذه الرسالة. وفي كاوست، تعكس أولوياتنا في البحث والتطوير والابتكار هذه التحديات مباشرة، وهذه القمة فرصة للعمل مع شركائنا حول العالم لدفع مسيرة التقدم. نتطلع إلى استقبال المشاركين في حرمنا المطل على البحر الأحمر والمساهمة معًا في صياغة مستقبل التعليم العالي”.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة نحو 750 مشاركًا، من بينهم 105 متحدثًا رئيسيًا يمثلون 75 مؤسسة من 28 دولة حول العالم. وتبلغ نسبة التمثيل النسائي 38%، مما يعكس التنوع والشمولية والطابع العالمي لهذا الحدث. كما يأتي أكثر من 90% من المتحدثين الرئيسيين من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمريكيتين وآسيا، مما يجسد الأهمية الإقليمية والتأثير العالمي للقمة.

وقال فيل باتي، رئيس الشؤون العالمية في مؤسسة التايمز للتعليم العالي “تجمع قمة التعليم العالي العالمية 2025 بعضًا من أبرز الأصوات المؤثرة في مجال التعليم العالي لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الجامعات اليوم. وتُعد كاوست، بما تمتلكه من رؤية عالمية وريادة في البحث والابتكار، المكان الأمثل لاستضافة هذا الحوار المهم”.

ويعكس استضافة كاوست للقمة دورها كجامعة قائمة على رسالة تدعم أولويات المملكة في البحث والتطوير والابتكار ضمن إطار رؤية السعودية 2030، في مجالات تشمل: صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل. ومن خلال موقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر وشبكتها العالمية من الشراكات البحثية، توفر كاوست بيئة ملهمة تسهم في صياغة مستقبل التعليم العالي.