كاوست وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الأكاديمية والتقنية

البلاد (جدة)

أبرمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) وجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بينهما في مجالات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والتطوير المهني. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الجامعتين بدعم مسيرة التقدم الأكاديمي والتقني، والمساهمة في بناء جيل وطني مؤهل قادر على قيادة المستقبل.

وتم توقيع الاتفاقية في حرم جامعة كاوست، في بلدة ثول. وقد مثّل جامعة الملك سعود سعادة رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي، فيما مثّل كاوست رئيسها البروفيسور إدوارد بيرن.

وتركّز المذكرة على تفعيل وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المختبرات والإمكانات البحثية المتقدمة. كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء برامج ومشاريع مشتركة، وإطلاق حاضنات ومسرّعات أعمال، إضافة إلى التعاون في إدارة حقوق الملكية الفكرية وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ذات أثر.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: “إن هذه المذكرة تمثل امتدادًا لرؤية كاوست في توسيع شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يعزز قدرتنا على تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية تخدم أهداف رؤية السعودية 2030. نحن نؤمن أن التعاون مع جامعة الملك سعود سيفتح آفاقًا أوسع للابتكار، ويتيح فرصًا واعدة لتطوير الكفاءات الوطنية.”

من جهته، ثمّن سعادة رئيس جامعة الملك سعود الـمُكلَّف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي هذا التعاون، مؤكداً أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لنهج الجامعة في تعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسات التعليم والبحث الرائدة في المملكة، بما يسهم في تطوير منظومة البحث والابتكار ونقل التقنية.

وأضاف سعادته: “إن شراكتنا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تمثل خطوة إستراتيجية نحو توحيد الجهود البحثية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية كاوست الهادفة إلى تعزيز شراكاتها الوطنية، وتسريع وتيرة الابتكار، والمساهمة في بناء مجتمع معرفي رائد.