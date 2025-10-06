الفطيم BYD السعودية تكشف عن«SHARK 6».. أول شاحنة هجينة قابلة للشحن في المملكة العربية السعودية

BYD تطلق تقنية Dual Motor Off-road (DMO) في السعودية عبر شاحنتها الهجينة الجديدة بالكامل، لتوفر قوة تعادل محرك V8 وكفاءة استثنائية، وتضع معياراً جديداً للفخامة

البلاد (الرياض)

أطلقت الفطيم BYD السعودية- الموزع الحصري لـ BYD الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج المركبات العاملة بالطاقة الجديدة BYD -SHARK 6، أول شاحنة هجينة قابلة للشحن في السوق السعودي.

يأتي إطلاق SHARK 6 في وقت يشهد سوق الشاحنات الصغيرة نمواً غير مسبوق عالمياً، لتشكل نقلة نوعية في عالم السيارات، حيث تجمع بين الأداء التجاري المتميز والراحة الفائقة للركاب بسلاسة لم يسبق لها مثيل.

صُممتBYD SHARK 6؛ كسيارة فاخرة متعددة الاستخدامات، تتناسب مع نمط الحياة العصري، لتلبي الاحتياجات المتجددة للسائقين المعاصرين.

وتعتمد الشاحنة على تقنية BYD الرائدة للسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، لتوفر تجربة قيادة تجمع بين راحة الوقود التقليدي، والأداء العالي، والكفاءة مع الاستدامة البيئية، التي يوفرها الدفع الكهربائي.

ويعكس هذا الابتكار التزام BYD بمواكبة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر نظافة وتنوعًا في مجال الطاقة.

وعن إطلاق سيارة SHARK 6، قال جيروم سايقوت، المدير التنفيذي للفطيم BYD السعودية:” يُمثل إطلاق سيارة BYD SHARK 6 خطوةً محوريةً في إطار جهودنا لإعادة تعريف مفهوم التنقل في المملكة؛ كون هذه السيارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل رمز للقوة والابتكار والتقدم المستدام”.

وأضاف:”مع SHARK 6، نقدم أسلوب حياة مصممًا لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة؛ حيث يمثل هذا الإطلاق إنجازًا بارزًا في قطاع السيارات في المملكة، ويؤكد التزام BYD المستمر بالابتكار والاستثمار طويل الأمد في مستقبل التنقل المستدام داخل المملكة.”

تكنولوجيا وتقنية فائقة

تتميز شاحنة SHARK 6 بأحدث مستويات التكنولوجيا، مع اعتمادها على تقنية Dual Motor Off-road (DMO)، وهو الابتكار المصمم داخلياً من قبل BYD؛ حيث يولد قوة تصل إلى 430 حصانًا، أي ما يعادل قوة محرك V8 سعة 4.0 لتر، عبر نظام دفع رباعي كهربائي ذكي.

ويتيح هذا النظام ثنائي الوضع، الحد من مخاوف المسافة المقطوعة، مع ضمان أداء استثنائي؛ سواء على الطرق الوعرة أو في البيئة الحضرية.

معيار جديد لسلامة المركبات

ستساهم شاحنة SHARK 6 في إرساء معيار جديد لهندسة المركبات وسلامتها عبر تقنية BYD “من الخلية إلى الهيكل” (CTC)، التي تُدمج بطارية BYD Blade فائقة الأمان مباشرةً في هيكلها الفولاذي عالي القوة.

يُعزز هذا التصميم صلابة الالتواء، ويوفر حماية استثنائية للبطارية حتى في أصعب ظروف الطرق الوعرة، كما يسمح بوجود أرضية خلفية مسطحة، ما يُحسّن- بشكل كبير- المساحة المخصصة للركاب وراحة القيادة.

أقل مستوى من الضوضاء والاهتزاز

يرتقي نظام التعليق المستقل ثنائي الأذرع في الأمام والخلف بتجربة القيادة الفاخرة في SHARK 6، وهي ميزة تتسم عادة بسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، حيث توفر راحة ورشاقة استثنائيتين. علاوة على ذلك، ومع وضع القيادة الكهربائية الذي يغطي أكثر من 80% من ظروف القيادة الاعتيادية، تحقق SHARK 6 إمكانية الوصول إلى أقل مستوى ممكن من الضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH)، لتمنح السائقين تجربة قيادة مريحة وسلسة وهادئة وشبه مثالية.

كاميرا بانورامية

زُوِّدت شاحنة SHARK 6 المتطورة تقنيًا، بكاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة، لتوفر رؤية شاملة للمحيط والهيكل السفلي. كما تتيح وظيفة “من المركبة إلى الحمولة” (V2L) لتحويل الشاحنة إلى محطة طاقة متنقلة، مثالية لتشغيل الأدوات في مواقع العمل أو الأجهزة أثناء الأنشطة الخارجية مثل التخييم والشواء.

الجدير بالذكر أن حفل إطلاق SHARK 6 أقيم في أرينا الرياض، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين، والعملاء، والوكلاء الفرعيين، الذين أتيحت لهم الفرصة لإلقاء نظرة أولى حصرية على تقنيات BYD الهجينة المتطورة.

كما تستعد الفطيم BYD السعودية للكشف عن المزيد من الطرازات، في خطوةٍ تندرج في إطار جهودها لتوسيع نطاق محفظتها من السيارات الكهربائية المبتكرة المصممة؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق المملكة؛ حيث يأتي هذا الالتزام كجزء من رؤية BYD العالمية لتسريع التحول نحو التنقل بالطاقة الجديدة، عبر التقدم التكنولوجي المستمر والابتكار المستدام.

تتوفر شاحنة SHARK 6 من BYD الجديدة كليًا، للعملاء في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025.