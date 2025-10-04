يتواجد ضمن معرض الرياض للكتاب.. المنيع والحقباني تصدران ترجمة كتاب «اللغة والتعلم والإعاقة في تعليم الأطفال»

البلاد (الرياض)

صدر للدكتورة مرام عثمان المنيع وكيلة الشؤون التعليمية في معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمشاركة مع الدكتورة منى سعد الحقباني؛ ترجمة كتاب بعنوان “اللغة والتعلم والإعاقة في تعليم الأطفال الصغار ثنائيي اللغة”.

ويتناول الكتاب؛ العلاقة المعقدة بين اللغة والتعلم والإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال: تحليل دقيق لحالات واقعية ونقاشات معمّقة. تسليط الضوء على التحديات التي قد تُفهم خطأ على أنها صعوبات تعلم بينما تكون مرتبطة باكتساب اللغة الثانية أو بالاختلافات الثقافية واللغوية. تقديم نقد لممارسات التقييم والتشخيص التقليدية. الدعوة إلى تبني فهم أكثر شمولًا وعدالة للتعدد اللغوي. والحث على تطوير سياسات تعليمية مرنة تستوعب تنوع الخلفيات اللغوية والثقافية.

هذا العمل؛ موجَّه إلى الممارسين التربويين، أخصائيي التشخيص، صُنّاع القرار، الباحثين، وكل من يسعى إلى توفير بيئة تعليمية دامجة ومنصفة لكل طفل.

وعبرت الدكتور مرام المنيع والدكتورة منى الحقباني؛ عن شكرهما لمعهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب، ودار النشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على دعمهم المستمر طوال فترة المشروع. يذكر أن الكتاب؛ متوفر في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025