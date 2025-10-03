وزراء مالية دول مجلس التعاون يناقشون تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي

البلاد (الكويت)
رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت.
وعُقد الاجتماع برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة في دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- صبيح المخيزيم ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومتابعة المستجدات لتحقيق ذلك، وفي هذا الإطار، تم مناقشة التقدم المحرز من هيئة الاتحاد الجمركي وسير الأعمال لجدول أعمالها والتي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وكذلك تم استعراض التقرير الدوري بشأن تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة.
وشارك الجدعان في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماع (124) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتم مناقشة الورقة المُعدة من صندوق النقد الدولي حيال “تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية: الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي (2025).
