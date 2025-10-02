المحليات

وزير الشؤون الإسلامية ونظيره السوري يبحثان التعاون المشترك

10 / ربيع الآخر / 1447 هـ       2 أكتوبر 2025
البلاد (جدة)
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة اليوم، وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد أبو الخير شكري، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء –الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارتين– بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي.
