“سنوفلايك” تُسرّع التحول الرقمي لـ “البحر الأحمر الدولية” عبر سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب الضيوف في السعودية

أعلنت شركة سنوفلايك المتخصصة في الحوسبة السحابية للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن اختيارها من قِبل البحر الأحمر الدولية- الشركة السعودية المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم- لتسريع عملية التحول الرقمي لديها، من خلال اعتماد حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف عملياتها. بالإضافة إلى الارتقاء بتجارب الضيوف، يساهم هذا التعاون مع سنوفليك بتبسيط إجراءات نشر الذكاء الاصطناعي ويدعم قدرات شركة البحر الأحمر الدولية لإنشاء نماذج ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطوير لدعم طموح المملكة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
فالآن، من خلال استخدام منصة “سنوفليك كورتكس للذكاء الاصطناعي” (Snowflake Cortex AI)، ستستفيد شركة البحر الأحمر الدولية من مرونة المنصة واستقلاليتها، وتسريع أوقات الاستجابة من 45 ثانية إلى تقديم رؤى بصورة شبه لحظية، والتخلص من صوامع البيانات من خلال دمج اللوحات المتعددة للمعلومات في مصدر واحد، مما سيساهم بتبسيط التشغيل وتسريع نشر النماذج.
وبفضل اعتماد تقنية سنوفليك كورتكس للذكاء الاصطناعي، نجحت شركة البحر الأحمر الدولية بتطوير مساعد ذكي للوجهات مدعوم بالذكاء الاصطناعي (ADAI)، وهو حل رائد يستوعب مختلف البيانات المتعلقة بالحجوزات والتنقل والرحلات الجوية وخدمات الضيافة، ويستجيب للاستفسارات برؤى موثوقة ودقيقة وفورية. على سبيل المثال، أصبح بإمكان الموظفين الآن الاستفسار عن “عدد النساء الحوامل القادمات إلى الوجهة” لضمان جاهزية الوجهة من الجهة الطبية وسلامة النزلاء.
أما بالنسبة للمحللين، فيقدّم مساعد الوجهة الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الإجابات المطلوبة، مع ميزة الاستعلام بلغة الاستعلام الهيكلية (SQL)، مع تقديم ورؤى إضافية، مما يجعله بمثابة “محلل في الجيب”. ساهم كل هذا بخفض النفقات العامة المرتبطة بأقسام تكنولوجيا المعلومات، والتخلص من التكاليف المتعلقة بوحدات معالجة الرسومات ومتطلبات عمليات تعلّم الآلة (MLOps)، وتقليص وقت الحصول على الرؤى من أسابيع إلى ثوانٍ.
الآن، لم يعد الموظفون بحاجة للاعتماد على فرق البيانات، بل أصبح بإمكانهم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بصورة أسرع، مما يرتقي بمعايير وجودة الخدمة من خلال توقع احتياجات النزلاء، ويتيح تخطيطاً أذكى، ومعايير سلامة أعلى، ويقدّم تجارب أفضل.
من جهته، أفاد علي آل اسماعيل، المدير الإقليمي لشركة سنوفليك في المملكة العربية السعودية: “باعتمادها لمنصة سنوفليك كورتكس للذكاء الاصطناعي، أرست شركة البحر الأحمر الدولية معياراً جديداً لتبني الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية لتطبيق أحدث النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق واسع. من ميزة مركزية البيانات، مروراً بإزالة عوائق البنية التحتية، إلى تمكين الموظفين من الوصول إلى الرؤى المستنيرة بصورة لحظية، ستُحقق شركة البحر الأحمر الدولية وفورات ملموسة في التكاليف، وزيادة في الإنتاجية، وارتقاءً ملحوظاً في نتائج العملاء. نفتخر في سنوفليك بدعم شركة البحر الأحمر الدولية لاستخدام سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف مشهد إدارة الضيافة.”
وقال سلطان المريشد، رئيس قطاع التقنية والتميز المؤسسي في شركة البحر الأحمر الدولية:” أتاح لنا الاستفادة من حلول سنوفلايك تجاوز العقبات التقنية والتشغيلية التي كانت تحدّ سابقًا من قدراتنا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وبفضل منصة Cortex AI التي تدعم منصتنا ADAI، انتقلنا من نماذج إثبات المفهوم البطيئة إلى الحصول على رؤى شبه آنية تساعدنا على التخطيط بشكل أذكى، وتحقيق كفاءة أعلى، وتعزيز تجربة الضيوف بشكل عام. هذا التحول يمكّننا من إعادة تصور أسلوب إدارة وجهاتنا، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاستخدام المتقدم للذكاء الاصطناعي والبيانات”.
ويعكس دعم سنوفلايك لشركة البحر الأحمر الدولية (RSG) التوجه الأوسع في المملكة العربية السعودية نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ضمن إطار رؤية 2030. ووفقًا لبيانات برايس ووترهاوس كوبر، من المتوقع أن تحقق المملكة ما يصل إلى 135.2 ملياردولارأمريكي من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهو أكبر دفعة اقتصادية في المنطقة. ومع توقع وصول سوق السحابة العامة في المملكة إلى 13.97 ملياردولار بحلول عام 2033، وتبني 81% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، تُثبت شركة البحر الأحمر الدولية أن وجود استراتيجية بيانات فاعلة يقود إلى أفضل النتائج في مجال الذكاء الاصطناعي.
كرّمت سنوفلايك مؤخرًا شركة البحر الأحمر الدولية (RSG) بجائزة رائد الذكاء الاصطناعي 2025 خلال قمة البيانات الذكية والذكاء الاصطناعي (SDAIS 2025) تقديرًا لمنصتها ADAI، التي أحدثت نقلة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي للأعمال وعزّزت تجارب العملاء. ويؤكد هذا التكريم دور الشركة في دفع عجلة الابتكار المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يبرز التزام سنوفلايك بتمكين مسيرة الابتكار في الذكاء الاصطناعي داخل المملكة.
تنظر سنوفلايك إلى المستقبل بالتعاون مع البحر الأحمر الدولية (RSG) على تطوير قدرات تنفيذية ذاتية ضمن المنصة، في خطوة نحو نظام ذكاء اصطناعي متكامل قائم على الوكلاء (Agentic AI) يقلّل من التدخل البشري ويعزّز سرعة الاستجابة وكفاءتها.
