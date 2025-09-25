عزنا بطبعنا.. مجلس شموخ وطن يحتفل باليوم الوطني الـ95

البلاد (جدة)

في مساءٍ تزين بالوفاء، وتوشّح بعبق الانتماء، أقام مجلس شموخ وطن احتفالًا باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، بضيافة محمد الغبيشي في مزرعته العامرة بمدينة جدة، بحضور أعضاء المجلس وعدد من أعيان المجتمع.

كان الحفل لوحةً وطنيةً نابضة، تخللته كلمات وقصائد شعرية تسابقت لتعبر عن عمق الحب والفخر بالوطن، مستحضرة مسيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي وحّد القلوب قبل أن يوحد الأرض، وغرس في النفوس معنى العزة والكرامة، لتتواصل المسيرة المباركة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – حيث تعيش المملكة اليوم نهضةً مباركةً ورؤيةً واعدة تشرق منها معالم المستقبل الزاهر.

ولم يكن الاحتفال مجرد كلمات وقصائد، بل كان مشهدًا يعكس بهجة الانتماء؛ إذ علت أصوات العرضة الشعبية ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، لتجسّد تلاحم الشعب واعتزازه بقيادته.

وفي لمسة وفاء، كرّم محمد الغبيشي عددًا من أعضاء مجلس شموخ وطن، ثم خطّ الحضور بأقلام قلوبهم عباراتٍ صادقةً على لوحة عنوانها “في حب الوطن”، فكانت حروفهم دموعًا من فرح، ورسائل عشقٍ لوطنٍ هو العزة والشموخ، وطنٍ لا يشيخ ولا يذبل، وطنٍ يزداد ألقًا عامًا بعد عام.