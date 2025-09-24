وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك

البلاد (نيويورك)

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع “اليوم التالي في غزة وجهود تحقيق الاستقرار” بدعوة من فخامة الرئيس الفرنسي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب ودعم السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة الغربية ورفض جميع محاولات الضم والتهجير وإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني بناءً على طلب فخامة الرئيس الفلسطيني لإعادة الاستقرار ودعم إعادة الإعمار، وضمان استقرار سكانه وسلامتهم، وتأمين التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.