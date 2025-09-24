رئاسة الشؤون الدينية تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات تجسد الولاء والانتماء

عبد اللطيف السيدح (مكة المكرمة)

احتفت الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس، بذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، عبر فعالية جسدت مشاعر الاعتزاز بالوطن، والولاء للقيادة، والانتماء لهذه الأرض المباركة.

وجرى الاحتفاء برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبحضور وتشريف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور الوليد الشمسان، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين ومنسوبي الرئاسة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور الوليد الشمسان أن اليوم الوطني يمثل محطة خالدة في مسيرة المملكة، يستذكر فيها المواطنون ملحمة التوحيد التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وما تبعها من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مشددًا على أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما تأتي في مقدمة ما تتشرف به هذه البلاد المباركة.

وتخلل الحفل عدد من الفعاليات والبرامج الوطنية التي عكست اعتزاز الرئاسة بهذه المناسبة الغالية، وجددت العهد على مواصلة العطاء بما يوازي شرف المكان والرسالة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –.