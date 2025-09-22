ترسم حدود المحتوى.. «تنظيم الإعلام»: ممنوع التنمر.. ولا تباهي بالمال والسيارات

البلاد (الرياض)

علمت (البلاد) أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تعتزم الإعلان عن ضوابط المحتوى والمحظورات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي والمحتوى المتداول عبر المنصات. وشددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في ضوابطها الأخيرة، أن استخدام اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات في المحتوى الإعلامي، يُعد مخالفة صريحة، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك يسيء للذوق العام، ويتعارض مع القيم المجتمعية. كما شددت الضوابط على منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية، واستخدامهم كجزء من المحتوى اليومي، معتبرة ذلك تجاوزًا لا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية. وأوضحت الهيئة أن أي محتوى يكشف خصوصيات الأسرة، أو يعرض خلافاتها الداخلية يُعد انتهاكًا مباشرًا للمعايير التنظيمية. وشملت الضوابط منع أي محتوى، يتضمن التنمر على الأشخاص أو الإساءة لهم أو ازدراءهم، وأي محتوى ينتهك خصوصيات الأسرة، أو الأفراد، أو يثير قضاياهم الداخلية، إضافة إلى منع تصوير الأطفال، أو العائلة في الأماكن الخاصة. كما حظرت الضوابط بث أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية، أو يسيء للقيم الاجتماعية والوطنية، وأي محتوى يتضمن معلومات مضللة، أو غير صحيحة، أو رسائل ابتزاز وتهديد، أو استغلالاً للأطفال بأي وسيلة. وفي ما يتعلق بالمظهر العام، شددت الهيئة على أن كل لباس يُظهر