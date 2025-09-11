هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025

البلاد (موسكو)

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025، الذي استضافه مجمع “معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (VDNKh)” بالعاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري، وسط تفاعل لافت من الزوار، وإشادة دولية بالمحتوى الثقافي والإبداعي الذي قدمه الجناح السعودي.

وجسدت المشاركة حضورًا ثقافيًا متميزًا عكس حيوية المشهد الأدبي والمعرفي بالمملكة، من خلال برنامج ثقافي متنوع نظمته الهيئة على مدى أيام المعرض.

وتضمن البرنامج سلسلة من الندوات الأدبية التي قدمها عدد من الأدباء السعوديين، تناولت ملامح المشهد الثقافي السعودي، وعكست تنوعه وثراءه الأدبي.

وحظي الجناح السعودي بإقبال كبير من جمهور المعرض، شمل زوارًا من مختلف الدول، الذين أبدوا اهتمامًا بالمحتوى الثقافي الذي يعكس التنوع والثراء الحضاري للمملكة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز الحضور الثقافي الدولي للمملكة، وتوسيع دوائر التبادل المعرفي، وترسيخ مكانتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل الثقافة عنصرًا فاعلًا في التنمية الشاملة، وجسرًا للتواصل الحضاري مع شعوب العالم.

يُذكر أن مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025؛ هي المشاركة الحادية عشرة لهذا العام في معارض الكتاب العالمية، التي تتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة قيادتها، وقدمت الهيئة من خلالها نماذج نوعية أسهمت في تعزيز الوعي بالموروث الثقافي السعودي عالميًا، ورسخت صورة الأدب السعودي كونه جسرًا للحوار والتواصل مع الحضارات الأخرى.