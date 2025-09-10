مواجهات مرتقبة في انطلاق دوري يلو

البلاد (جدة)

ينطلق اليوم الخميس، الموسم الجديد من دوري يلو لأندية الدرجة الاولى للمحترفين (2025-2026) وسط ترقب من جماهير الكرة السعودية التي تنتظر موسمًا قويًا عطفًا على أسماء الأندية المتنافسة على اللقب والصعود.

وشهد “صيف دوري يلو” تحركات حثيثة من أنديته لتدعيم صفوفها بأفضل العناصر استعدادًا لموسم صعب سيشهد في كل جولة قمم منتظرة ومواجهات قوية.

ويقص فريقا الباطن والجبلين شريط مباريات الموسم الجديد عندما يلتقيان مساء الخميس على ملعب نادي الباطن، وفي اليوم ذاته يلتقي أبها مع الفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، فيما تختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة تجمع العربي مع الأنوار الصاعد حديثًا إلى دوري يلو، وذلك على ملعب إدارة التعليم في عنيزة.

وتتواصل الجمعة منافسات الجولة؛ حيث يستقبل الجبيل ضيفه جدة على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف، فيما يستقبل البكيرية على ملعبه ضيفه العروبة، بينما سيحل الرائد ضيفًا على العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في مواجهة قوية.

ويستهل الدرعية – بطل دوري الدرجة الثانية – مشواره في دوري يلو، السبت، عندما يحل ضيفًا على الطائي في المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

ويلتقي الجندل مع الزلفي على استاد مدينة الجوف، فيما ستتجه الأنظار لمواجهة منتظرة تجمع الوحدة مع العلا الضيف الجديد على دوري يلو، وذلك في مباراة يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.