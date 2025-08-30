الفيحاء يتغلب على الفتح بثنائية في ” روشن”

البلاد (جدة)

دشن فريق الفيحاء مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ثمين بثنائية مقابل هدف، على حساب

مضيفه فريق الفتح اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

بادر الفيحاء بالتسجيل عن طريق كل من جاسون ريميسيرو، وألفا سيميدو في الدقيقتين 15، و45+4.

وقلص النتيجة لاعب الفتح زايدو يوسف مع صافرة نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 45+12.

ولعب الفيحاء والفتح بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة كل من أمبن السباعي من الفتح في الدقيقة 21، ثم خالد الرماح لاعب الفريق الفيحاوي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

الفوز أضاف أول 3 نقاط في مشوار الفيحاء بدوري روشن السعودي بينما استمر الرصيد الصفري للفتح بعد تلقي الخسارة في الجولة الأولى.