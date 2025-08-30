الرئيسية
الفيحاء يتغلب على الفتح بثنائية في ” روشن”
الرياضة

الفيحاء يتغلب على الفتح بثنائية في ” روشن”

7 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      30 أغسطس 2025

البلاد (جدة)

دشن فريق الفيحاء مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ثمين بثنائية مقابل هدف، على حساب

مضيفه فريق الفتح اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

بادر الفيحاء بالتسجيل عن طريق كل من جاسون ريميسيرو، وألفا سيميدو في الدقيقتين 15، و45+4.

وقلص النتيجة لاعب الفتح زايدو يوسف مع صافرة نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 45+12.

ولعب الفيحاء والفتح بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة كل من أمبن السباعي من الفتح في الدقيقة 21، ثم خالد الرماح لاعب الفريق الفيحاوي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

الفوز أضاف أول 3 نقاط في مشوار الفيحاء بدوري روشن السعودي بينما استمر الرصيد الصفري للفتح بعد تلقي الخسارة في الجولة الأولى.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

