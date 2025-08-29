النصر يدك شباك التعاون بخماسية

البلاد (جدة)

دك فريق النصر شباك مضيفه التعاون، بخماسية نظيفة في اللقاء، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين. قص البرتغالي جواو فيلكس شريط أهداف فريق النصر في الدقيقة 7، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى، ليحولها بتسديدة مباشرة لداخل مرمى التعاون.

وسدد كومان لاعب النصر تصويبة قوية في الدقيقة 25، لكنها مرت بسلام بجوار القائم الأيسر لمرمى التعاون. وحاول موسى بارو لاعب التعاون استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 33، لكن الحارس نواف العقيدي تصدى للكرة ببراعة وحرمه من هدف التعادل. وكاد أن يسجل ساديو ماني هدفا للنصر في الدقيقة 45+1، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس التعاون تصدى لها ببراعة.

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق النصر في الدقيقة 53، ليقدم كريستيانو رونالدو لتسديد الكرة، وينجح في تسجيل الكرة بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني. وتمكن اللاعب كومان من تسجيل الهدف الثالث في مرمى التعاون، بعد تمريرة رائعة من الحارس نواف العقيدي، حولها كومان برأسه لداخل الشباك.

وعاد جواو فيلكس ليتألق مسجلًا الهدف الثاني له في المباراة والرابع للنصر في الدقيقة 67، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ليسجل بعدها الهدف الثالث له والخامس للعالمي في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، حصد فريق النصر أول 3 نقاط، ويتصدر دوري روشن.