في بلادنا الغالية 13 منطقة إدارية، و 135 محافظة؛ نثر الأهلي الفرح في أرجائها، ولم يخلُ أسبوع من أسابيع الصيف إلا وجماهيره تتباهى بمنجز ناديها الكبير، الذي شرف الوطن ورفع لواء رياضته بتحقيقه بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. احتفالات الأهلي أكدت للصندوق والشركات الراعية، أن شعبية هذا النادي لا تُضاهى على مستوى وطن بأكمله، بل أقطار مجاورة، وأن أهلي ما بعد النخبة ليس كما قبله من حيث الطموحات، والحرص على إرضاء هذه الشعبية الواسعة.

بعد النخبة استعرض مسؤول على زملائه مشهدًا لمسيرة جماهير الأهلي في كورنيش جدة، وقال بالحرف الواحد:” لم أُشاهد مثل هذا المنظر إلا في أوروبا؛ بل إن ما شاهدته هنا أكبر وأجمل” هنا تتغير الإستراتيجيات وطريقة التعامل ومستوى الاهتمام، وهو ما يُفترض أن يكون .

كيان بهذه الأهمية والتاريخ والشعبية يجب أن يكون في أول الصفوف، وفي مقدمة الأندية من حيث الدعم والميزانية المخصصة للتعاقدات، وتحسين وضع الفريق الكروي فنيًا، خاصةً أنه مقبل على استحقاقات مهمة يمثل فيها الوطن في بطولة القارات، والنخبة الآسيوية مجددًا.

ربما آخر قطار هذه الاحتفالات يكون في منطقة الباحة، التي يحظى فيها الأهلي بجماهيرية واسعة قد تزيد عن 80%؜ في محافظاتها وقراها، وقد تابعت عن قرب كيف أخذت منطقة الباحة زينتها، وهي تتأهب لإقامة حفل جماهير الأهلي في مسرح مراوه، ولمن لا يعرف هذا المعلم الثقافي الكبير؛ فهو مُقام على مساحة 12 ألف متر، بطاقة استيعابية تبلغ خمسة آلاف شخص، ومنصة تتسع لثلاثمائة شخص، ولا تقام عليه سوى المناسبات الكبيرة.

حماس كبير وشوق للاحتفاء بالمنجز، وعمل مميز قام به المنظمون لإخراج حفل يليق بالمنطقة وأهلها؛ لذا فهم يستحقون الثناء والإشادة؛ إمارةً وأمانةً وممثلي جهات حكومية ووسائل إعلام ومنظمين، مع النخبويين النشطين جمعان الزهراني (أبو رياض) والزميل غرم الله الزهراني.

اجتمعت في الباحة كل مشاهد المتعة والراحة.المناظر الخلابة والطبيعة الجميلة والمطر والأهلي لتكون #الباحة_أهلي_ومطر.