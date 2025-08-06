البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال

البلاد (عبد اللطيف السيدح)

عضدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مهام وأدوار أئمة الحرمين الشريفين الإثرائية، وإيصال رسالة الرئاسة الوسطية إلى العالم الإسلامي، حيث وصل إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير اليوم إلى ماليزيا في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها عددًا من العلماء الماليزيين، وسيلقي فضيلته كلمة في مسابقة القرآن الكريم الدولية التي تعقد في كوالالمبور، ويؤم المصلين لصلاة الجمعة.

وتأتي الزيارة وفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ استثمارًا لمنزلة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين في نفوس المسلمين، ولتوطيد مكانة المملكة في وجدان الشعب الماليزي.



وتحرص الرئاسة على تعزيز المخرجات الإثرائية الوسطية، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ‎وتعظيم استراتيجياتها الوسطية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية في المحيط الإسلامي والعالمي، مستثمرة منزلة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين، ومكانتهم الدينية؛ لما حباهم الله تعالى من المنقبة والاصطفاء بالإمامة والخطابة في بيت الله الحرام، ومسجد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام.