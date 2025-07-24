وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.