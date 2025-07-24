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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1447 هـ      24 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
Alaa

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