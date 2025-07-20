وزير الإعلام يزور مقر شبكة “العربية” بالرياض ويطّلع على جاهزيتها التشغيلية بعد انتقالها الكامل

البلاد (الرياض)زار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، مقر شبكة قناة “العربية” في العاصمة الرياض، وذلك عقب اكتمال انتقال القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها، إلى جانب العمليات التحريرية والإدارية والتشغيلية بشكل كامل.وخلال الزيارة، التقى معاليه القيادات التحريرية والفنية في الشبكة، واطّلع على سير العمل داخل المقر الجديد، مستعرضًا البنية التنظيمية وخطط التشغيل الإعلامي، ومتابعًا آليات الإنتاج والمحتوى عبر مختلف الأقسام.وكان في استقبال معالي وزير الإعلام، المدير العام لقناتي العربية والحدث ممدوح المهيني، ونائب المدير العام زيد بن كمي، وعدد من مسؤولي الشبكة، الذين رافقوا معالي الوزير في جولة على أستوديو الحدث، وأستوديو العربية، وغرفة قسم الموارد الإخبارية، مطلعًا على أحدث التقنيات المستخدمة في الإنتاج والبث المباشر، عبر ثلاثة أستوديوهات مزوّدة بأحدث التقنيات مثل: الكاميرات الروبوتية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وثلاث غرف تحكم، إلى جانب آليات نقل وتغطية الأحداث المحلية والدولية، التي تعتمد على أنظمة متقدمة تضمن سرعة الوصول وجودة المحتوى، يباشرها 230 موظفًا.

واستمع معاليه، إلى عرض حول الخطط المستقبلية للشبكة، والإنشائية الجاري تنفيذها حاليًا بالمقر، وتشمل إنشاء خمسة أستوديوهات جديدة ستُزّود بتقنيات حديثة تُستخدم لأول مرة، ما يسهم في تطوير شكل وأسلوب العرض البرامجي والإخباري، ورفع جودة المحتوى المقدم للجمهور.

كما تتضمن إنشاء خمس غرف تحكم متقدمة وصالتين للأخبار، بما يواكب متطلبات الإنتاج الإعلامي الحديث، ويعزز القدرة التشغيلية للقناة في تغطية الأحداث بكفاءة ومهنية عالية.

وأكد معالي وزير الإعلام، أن شبكة “العربية” منذ انطلاقها قبل أكثر من 22 عامًا استطاعت رفع الوعي العربي بتوجهها الواضح، وأثبتت نجاحها وتميزها من خلال اتخاذها نهج الخطاب العقلاني المهني البعيد عن الشعبوية والتعبئة والإثارة.

وأشار معاليه إلى أن انتقال شبكة “العربية” إلى الرياض، ليس تغيرًا للموقع الجغرافي، بل تحول نوعي يضعها في قلب المشهدين السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من البنية التحتية الإعلامية المتطورة في المملكة.

وأعرب الوزير سلمان الدوسري، عن شكره لمنسوبي شبكة “العربية” الذين عملوا دون توقف لإنجاح هذه الخطوة، وعلى ما يقدمونه من جهود مميزة، وضعت الشبكة في صدارة المشهد الإعلامي وأكسبتها المصداقية والموثوقية، خاصة في ظل الأحداث المهمة والمتلاحقة التي شهدتها المنطقة على الأصعدة كافة.

من جانبه أكد المدير العام لقناتي “العربية” و”الحدث” ممدوح المهيني، أن اكتمال الانتقال الرسمي لمقر الشبكة إلى العاصمة الرياض يمثّل خطوة إستراتيجية وتحولًا نوعيًا في مسار العمل الإعلامي، يعكس تطلعات المملكة في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وأوضح المهيني أن هذا الانتقال يمنح “العربية” ميزة التفاعل المباشر مع مراكز صناعة القرار، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والوصول إلى الكوادر البشرية المؤهلة، والفرص الواسعة للنمو والابتكار.

يُذكر أن شبكة “العربية” التي انطلقت عام 2003م تتمتع بحضور دولي كبير، وتمتلك عشرات المكاتب والمراسلين في أبرز العواصم العربية والعالمية، ومنذ انطلاقتها الأولى بشعارها “أن تعرف أكثر”، تواصل ترسيخ قيمها الإعلامية تجاه المتلقي، إدراكًا بدور الإعلام في تكريس التنوير الفكري، وتقديم محتوى إخباري مكثف وموثوق بمهنية عالية.