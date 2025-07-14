5 أغسطس.. نخبة سلالات الصقور تحلّق في سماء الرياض

البلاد (الرياض)

يستعد نادي الصقور السعودي لإطلاق أولى فعاليات هذا العام “المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور”، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس المقبل، وذلك في مقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض.

ويمثّل المزاد وجهة جاذبة للصقّارين من مختلف دول العالم، الذين يتطلعون للمشاركة في فعالياته، سواءً للشراء أو البيع أو التعرف على نخبة الإنتاج المحلي والعالمي، مدفوعين بالتجارب الناجحة التي سجلتها المواسم السابقة، وما رافقها من فرص تجارية حقيقية، وتجارب تبادل خبرات متقدمة مع مزارع عالمية.

ويعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وجهة عالمية موثوقة لبيع وشراء الصقور، تسهم في تنمية الاستثمارات في هذا المجال، وترسخ ريادة المملكة في مجال الصقور، وما زالت طلبات التسجيل من المزارع مستمرة من جميع دول العالم، لا سيما أن المزاد شهد خلال عام (2024) مشاركة (56) مزرعة إنتاج رائدة، منها (13) مزرعة محلية و(43) مزرعة دولية، وبلغ عدد الصقور التي بيعت (866) صقرًا، وسط حضور دولي من (19) دولة حول العالم، وبمبيعات تجاوزت (10.6) ملايين ريال، فيما تخطى عدد الزوار (18) ألف زائر.

وسجل المزاد العام الماضي بيع أغلى صقر إنتاج محلي بمبلغ (210) آلاف ريال من مركز العرادي لإنتاج وحماية الصقور، وبيع أغلى صقر دولي بسعر (400) ألف ريال من مزرعة باسيفك نورث ويست مشارك من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في مَلهم شمال مدينة الرياض من أضخم المزادات المتخصصة في العالم، إذ نجح في فتح آفاق جديدة لدعم الاستثمار في مجال الصقور، يرافق ذلك نمو ملحوظ لمشاركة مزارع الإنتاج المحلية، التي تعرفت على أفضل ممارسات الإنتاج في المزاد، الذي يشكل وجهة دولية تسهم في تعزيز مكانة المملكة وجهةً عالمية للصقور والصقارين.