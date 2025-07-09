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أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1447 هـ       9 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
صدر أمر ملكي اليوم، قضى بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وجاء في نص البيان: “بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ. أمرنا بما هو آت: يعين معالي الدكتور / ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.
Alaa

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