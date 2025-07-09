أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

البلاد (جدة)

صدر أمر ملكي اليوم، قضى بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وجاء في نص البيان: “بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ. أمرنا بما هو آت: يعين معالي الدكتور / ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.