“هامات القابضة” تطلق مهرجان صيف تبوك 2025

البلاد (تبوك)

انطلقت فعاليات مهرجان صيف تبوك 2025 بافتتاح مبهر في تبوك بارك، حيث يشهد المهرجان حاليًا إقبالاً واسعًا من مختلف أنحاء المملكة. ومع انتهاء العام الدراسي تبحث العائلات عن وجهة صيفية مثالية، ليرحب المهرجان بالجميع كواحد من أبرز الفعاليات الصيفية لهذا العام، والتي تستمر حتى 31 يوليو في تبوك بارك مول.

المهرجان يُنظّم للمرة الأولى بهذه الضخامة في منطقة تبوك، حيث حوّل المدينة إلى وجهة صيفية نابضة بالحياة، وسط أجواء مليئة بالتجارب الترفيهية والثقافية التي تستهدف جميع أفراد العائلة. كما أدرج المهرجان من قبل الهيئة السعودية للسياحة على منصة VisitSaudi.com كواحد من أبرز الأنشطة المقترحة لصيف هذا العام، ليقدم تجربة مميزة لجميع الزوار.

وأفاد بيان صحفي صادر عن شركة هامات أن الزوار يعيشون حالياً أجواء أسبوع الموضة والجمال، الذي يشهد عروض أزياء حيّة وتجارب تجميل مباشرة على المسرح بمشاركة نخبة من أبرز العلامات التجارية. ومن المقرر أن يتبع ذلك أسبوع الألعاب، الذي سيقدم تجارب ترفيهية حافلة بالإثارة لجميع الفئات العمرية، من خلال بطولات للرياضات الإلكترونية، ومغامرات الواقع الافتراضي، وألعاب الأركيد المليئة بالتشويق.

وتؤكد شركة هامات، الرائدة في مجال تطوير العقارات التجارية في المملكة، استمرارها في وضع معايير جديدة لوجهات التسوق التي تركز على نمط الحياة. ومن خلال مهرجان صيف تبوك 2025، كما توظف هامات خبرتها الواسعة ورؤيتها الطموحة في تحويل تبوك بارك إلى مركز نابض بالحياة يدمج الترفيه والثقافة والتسوق تحت سقف واحد. ومنذ انطلاق الفعاليات، جذب المهرجان أعدادًا كبيرة من الزوار الذين استمتعوا بالعروض الحية والأنشطة الثقافية والتركيبات الفنية الممتعة.

ويستعد المهرجان قريبًا لاطلاق أسبوع المأكولات والمشروبات، الذي سيقدّم باقة من الأطباق الشهية، وعروضًا حيّة يقدمها طهاة متميزون، إلى جانب مفاهيم طهي مبتكرة من نخبة مطاعم ومقاهي تبوك. ولتعزيز الأجواء الاحتفالية، تنطلق سحوبات أسبوعية تمنح الزوار فرصة الفوز بجوائز قيّمة تشمل أجهزة إلكترونية وقسائم أزياء وغيرها، لتتحول كل زيارة إلى تجربة لا تُنسى.

كما يحظى المهرجان بدعم واسع من نخبة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُقام فعاليات متنوعة في أنحاء مدينة تبوك، بينما يبقى “تبوك بارك” هو النبض الحقيقي للمهرجان ومركز التجربة المتكاملة للترفيه والتسوق والاكتشاف الثقافي.

ولهذا، يدعو منظمو مهرجان صيف تبوك 2025 الجميع للانضمام إلى الأجواء الاحتفالية، والتوجه إلى “تبوك بارك” لخوض واحدة من أمتع التجارب الصيفية في المنطقة.