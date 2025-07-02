ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان التعاون الثنائي في مختلف المجالات

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد، ورئيس جمهورية إندونيسيا جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة رحب سمو ولي العهد برئيس جمهورية إندونيسيا في المملكة، فيما عبر الرئيس الإندونيسي عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

إثر ذلك رأس سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام الاجتماع، وقع سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا على محضر اجتماع المجلس.

حضر جلسة المباحثات ومجلس التنسيق، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي، معالي الوزير المنسق لشؤون التموين الغذائي السيد ذو الكفل حسان، ومعالي وزير الخارجية السيد سوجيونو، ومعالي وزير الشؤون الدينية الدكتور نزار الدين عمر، ومعالي وزير الاستثمار والتصنيع رئيس هيئة تنسيق الاستثمار السيد راسان روسلاني، ومعالي رئيس هيئة شؤون الحج السيد محمد عرفان يوسف، ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد تيدي أندرا ويجايا، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، والسكرتير الشخصي لفخامة الرئيس السيد رزقي فيرمانشاه، والمدير العام للشؤون الآسيوية والباسيفيكية والأفريقية بوزارة الخارجية السيد عبدالقادر جيلاني، ووكيل السكرتير الشخصي لفخامة الرئيس السيد أغونج سورحمان.