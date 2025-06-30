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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1447 هـ      30 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من فخامة الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعيّن لدى المملكة هونغ هوي انه.
Alaa

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