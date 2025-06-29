مركز بحوث ودراسات المدينة يعزز المسارات المكتبية الوقفية مع مجمع الملك عبدالعزيز

البلاد (عبد اللطيف السيدح)

عزّز مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مسارات التعاون الإثرائي مع مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؛ حيث بحث فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مع سعادة الأستاذ صالح بن مالك صديق، الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، اليوم بمقر المركز، أوجه التعاون المشترك بين المركز والمجمع، ومناقشة مسارات المشاريع العلمية، وما يستجد من أعمال تسهم في خدمة النواحي المعرفية في المدينة المنورة.

كما عزّز مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مسارات اللقاءات الإثرائية مع شركاء النجاح، تأكيداً على أهمية توحيد الجهود المؤسسية لتحقيق أهداف علمية مستدامة تخدم تاريخ منطقة المدينة المنورة وتحافظ على هويتها الحضارية.

وكان سمو أمير منطقة المدينة المنورة -حفظه الله- قد أصدر مؤخراً قراراً بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، مديراً لمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.