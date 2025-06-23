تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين

البلاد (المنامة)

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين مؤقتًا، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية.

وتتابع الجهات المختصة التطورات على مدى الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدةً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على السلامة.