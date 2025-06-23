السياسة

تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1446 هـ      23 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (المنامة)
أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء مملكة البحرين مؤقتًا، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية.
وتتابع الجهات المختصة التطورات على مدى الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدةً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على السلامة.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *