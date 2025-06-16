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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي وممثلة الاتحاد الأوروبي مستجدات أوضاع المنطقة

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1446 هـ      16 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
 البلاد _ الرياض
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الإيطالية السيد أنتونيو تاجاني. وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية والدولية.

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.
Alaa

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