الأهلي المصري يتعادل مع إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

محمود العوضي- جدة
خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي، في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «هارد روك».
لم يكن اللقاء سلبيًا من حيث الأداء لكلا الفريقين؛ إذ أهدر لاعبو الفريقين فرصا بالجملة، خلال الـ90 دقيقة.
وشهدت المباراة إثارة ومتعة بين الفريقين؛ حيث نجح الأهلي في السيطرة على مجريات الشوط الأول بأكمله، وأهدر العديد من الفرص، بجانب إهدار تريزيجيه ركلة جزاء.
ونجح إنتر ميامي في السيطرة على أحداث الشوط الثاني، لكن دون فائدة على مرمى المارد الأحمر، بعدما نجح محمد الشناوي في التألق والذود عن مرماه ببسالة، وكاد ميسي أن يسجل هدفًا في نهاية المباراة، بعد خداع الجميع بكرة خطيرة، لكن تألق «الشناوي» في التعامل معها والتصدي لها.
ويخوض الأهلي مباراته الثانية بدور المجموعات أمام بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي إنتر ميامي مع بورتو البرتغالي.
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