هجمات إيرانية عنيفة ومرتقبة على إسرائيل خلال ساعات

البلاد – طهران

في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم (السبت)، بأن طهران تستعد لتنفيذ ضربات “عنيفة ومدمرة” ضد إسرائيل خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجماته على عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن ثلاث حالات وفاة سُجلت، إلى جانب إصابة 201 شخص منذ انطلاق الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، من بينهم حالتان وصفتا بالحرجة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن الهيئة قولها إن الإصابات وقعت نتيجة القصف الإيراني الذي بدأ مساء الجمعة، رداً على الضربة الإسرائيلية المفاجئة التي استهدفت الأراضي الإيرانية في وقت مبكر من اليوم نفسه.

وأضافت الهيئة أن الضحايا توزعوا بين قتلى، ومصابين بجروح خطيرة، وآخرين بإصابات طفيفة.

وفي تطور متصل، قامت إيران بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران، إضافة إلى ست محافظات أخرى، تحسباً لأي تصعيد محتمل.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم “الأسد الصاعد”، استخدمت فيها عشرات المقاتلات الحربية لقصف منشآت نووية وقواعد صاروخية، وأعلنت عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء في المجال النووي الإيراني.

وردّت إيران مساء اليوم نفسه بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية وهجمات بطائرات مسيّرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع “حدث بالغ الخطورة” في مدينة تل أبيب، نتيجة ضربة إيرانية استهدفت موقعاً استراتيجياً، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب القيود المفروضة من الرقابة العسكرية الإسرائيلية.