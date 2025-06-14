إيران تحذر الغرب من التدخل.. وتهدد بتوسيع الهجمات ضد إسرائيل

البلاد – طهران

وجهت طهران وجهت تحذيرات رسمية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مؤكدة أنها ستشن هجمات واسعة على إسرائيل، وأن أي محاولة للتصدي لتلك الضربات ستقابل برد مباشر على المصالح الغربية في المنطقة.

وأكدت أكدت إيران، وفقاً لوكالة “مهر” شبه الرسمية، بأن أن أي تدخل عسكري من قبل هذه الدول سيجعل قواعدها في المنطقة، وكذلك سفنها ووحداتها البحرية، أهدافًا للقوات الإيرانية. وشددت على أن القوات الإيرانية لن تتردد في استهداف كل قاعدة عسكرية أو منشأة مرتبطة بالدول الداعمة لإسرائيل.

وفي تطور متصل، نقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مصادر عسكرية رفيعة أن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل ستتواصل خلال الأيام المقبلة، في إطار ما أسمته طهران بـ”رد شامل وحاسم” على العدوان الإسرائيلي. وقال مسؤول مطلع إن هذه المواجهة لن تقف عند حدود الهجمات الأولية، بل ستمتد لتشمل قواعد أمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أن ما حدث ليس إلا بداية لعمليات أشد إيلاماً.

وأضاف: “أثبتت الوقائع أن إسرائيل كانت البادئة دوماً بجرائمها، لكن الرد الإيراني هذه المرة سيجعلها وأنصارها يدفعون ثمناً غالياً”، محذراً من عواقب وخيمة ستواجهها تل أبيب وواشنطن نتيجة سياساتهما.

من جهته، صرح اللواء أحمد وحيدي، مستشار الحرس الثوري الإيراني، للتلفزيون الرسمي بأن عملية “الوعد الصادق 3” مستمرة ما دامت الحاجة قائمة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى منها كانت “صفعة قوية” لإسرائيل.