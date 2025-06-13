السياسة

“التعاون الإسلامي” تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لتحرك دولي عاجل

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1446 هـ      13 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد _ جدة
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة إيران وأمنها، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عنها أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه هذا العدوان، والتحرك العاجل والحازم لوقفه.
Alaa

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