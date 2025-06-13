موجات صاروخية إيرانية تستهدف وسط إسرائيل وتل أبيب

البلاد – طهران

ردت إيران سريعاً اليوم (الجمعة) على الضربات الإسرائيلية التي وجهت لها، إذ أفادت تقديرات ميدانية بأن إيران أطلقت نحو 300 صاروخ باتجاه سبعة مواقع حيوية في وسط إسرائيل من بينها محيط وزارة الدفاع، ضمن هجوم واسع النطاق استهدف تل أبيب ومدنًا أخرى.

وشهدت الساعات الماضية إطلاق وابل جديد من عشرات الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح، إلى جانب وقوع أضرار مادية في مبانٍ سكنية ومرافق في تل أبيب ومحيطها.

وتزامناً مع هذه التطورات، أعلن عن وصول دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تم رصدها في سماء مدينة شيراز جنوبي إيران، وهي في طريقها نحو أهداف إسرائيلية.

وأفادت تقارير بسقوط دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على تل أبيب، فيما استهدفت الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية مدينتي حيفا والجليل شمالاً، ما يشير إلى تصعيد متواصل في الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية السابقة.

هذا التطور الميداني يرفع من حدة المخاوف الإقليمية والدولية، وسط دعوات دولية متكررة لوقف التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.