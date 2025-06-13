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وزير الخارجية ونظيره القطري يناقشان الهجوم الإسرائيلي على إيران

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1446 هـ      13 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – لندن
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة لاسيما الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يشكل تصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
Alaa

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