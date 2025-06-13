وزير الخارجية ونظيره القطري يناقشان الهجوم الإسرائيلي على إيران

البلاد – لندن

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة لاسيما الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يشكل تصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.