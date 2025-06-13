مطارات المملكة تنبّه المسافرين: تحققوا من رحلاتكم قبل التوجه في ظل إغلاق المجالات الجوية

في ظل المستجدات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها بعض دول المنطقة، وحرصًا من المطارات السعودية على سلامة وراحة المسافرين، صدرت تنبيهات من عدد من المطارات الدولية في المملكة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر إلى الوجهات المتأثرة بإغلاق المجالات الجوية. وتضمنت هذه التنبيهات دعوة المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران للتحقق من حالة الرحلات، تفاديًا لأي تأخير أو تغيير غير متوقع في جدول السفر.

وأكدت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض حرصها على سلامة وراحة المسافرين، مشيرة إلى أنه ونظرًا للأحداث الراهنة التي تشهدها بعض دول المنطقة، فإنها تهيب بجميع المسافرين المتوجهين إلى الدول التي تأثرت بإغلاق مجالاتها الجوية، بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار، وذلك للتحقق من آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم، تجنبًا لأي تأخير أو تعديل مفاجئ.

من جهته، دعا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين إلى ذات الوجهات المتأثرة إلى التأكد من حالة رحلاتهم من خلال التواصل مع شركات الطيران، وذلك في ظل التطورات الجارية التي تمر بها المنطقة، حفاظًا على انسيابية إجراءات السفر وسلامة الركاب.

وفي السياق ذاته، أوضح مطار الملك فهد الدولي أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها بعض دول الجوار قد أثّرت على فتح المجالات الجوية، وناشد المسافرين إلى تلك الوجهات بالتواصل المسبق مع شركات الطيران المختصة قبل الحضور إلى المطار، تجنبًا لأي اضطرابات في جدول الرحلات.