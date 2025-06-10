د. سالم باعجاجة

في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال تقنية المعلومات والإتصالات في كافة المحالات والميادين، طبَّقت الوزارات المعنية بمافيها وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، والوازات والجهات الحكومية التي لها علاقة بالحج ، التقنيات الحديثة في تعاملاتها في الحج، فنجد هناك التطبيقات الحكومية الالكترونية المتقدمة في تنظيم التطبيقات الذكية مثل: تطبيق “مناسكنا” وهو بعدة لغات، ويشتمل على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم ضيوف بيت الله الحرام خلال رحلتهم، وهي مواقع مصنَّفة وسهلة الإستخدام، حيث تعمل الخاصية دون الحاجة إلى الانترنت باستخدام ( Offline Maps)، وذلك بمجرد تحميل الخرائط، كما يدعم التطبيق خاصية تحديد الموقع الحالي للمستخدم، كما يقدم التطبيق خدمات أخرى تتمثل في أوقات الصلاة وتحديد القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس وتحويل العملات .

“تطبيق قراءة أساور الحجاج والمعتمرين”، ويعمل هذا التطبيق في قراءة الأساور الإلكترونية للحجاج والمعتمرين، ليساعدوا ممثلي الوكلات المعتمدة في تحديد حجاج الداخل والخارج الموجودين داخل المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، فيسمح للممثل المعتمد بمسح الأساور الإلكترونبة التي يرتديها الحجاج للحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالحجاج، والهدف من هذا التطبيق تمّكين ممثلي الوكالات من التعرف على حجاجهم.

“تطببق مكة ثلاثي الأبعاد”، وهو برنامج تعليمي عن الحج والعمرة يهدف الى تعريف غير المسلمين بالإسلام ويُعد هذا التطبيق ، من حيث قدرته التفاعلية ثلاثية الأبعاد عن الحج.

و”تطبيق الحج للهواتف الذكية”، وهو تطبيق إرشادي يساعد الحجاج في مختلف دول العالم على أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة، ويقدم خدمات بخمسة عشرة لغه عالمية ، وغير ذلك من التطبيقات الذكية التي تخدم حجاج بيت الله والمعتمرين.

وكذلك الكامرات الحرارية والتي تساعد مركز القيادة والسيطرة في القبض على المخالفين المتسللين إلى مكة المكرمة، وهي تقنية حديثة لأول مرة تستخدم لحج هذا العام.مساهمة التقنية الحديثة في تميُّز حج عام 1446

في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال تقنية المعلومات والإتصالات في كافة المحالات والميادين، طبَّقت الوزارات المعنية بمافيها وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، والوازات والجهات الحكومية التي لها علاقة بالحج ، التقنيات الحديثة في تعاملاتها في الحج، فنجد هناك التطبيقات الحكومية الالكترونية المتقدمة في تنظيم التطبيقات الذكية مثل: تطبيق “مناسكنا” وهو بعدة لغات، ويشتمل على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم ضيوف بيت الله الحرام خلال رحلتهم، وهي مواقع مصنَّفة وسهلة الإستخدام، حيث تعمل الخاصية دون الحاجة إلى الانترنت باستخدام ( Offline Maps)، وذلك بمجرد تحميل الخرائط، كما يدعم التطبيق خاصية تحديد الموقع الحالي للمستخدم، كما يقدم التطبيق خدمات أخرى تتمثل في أوقات الصلاة وتحديد القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس وتحويل العملات .

“تطبيق قراءة أساور الحجاج والمعتمرين”، ويعمل هذا التطبيق في قراءة الأساور الإلكترونية للحجاج والمعتمرين، ليساعدوا ممثلي الوكلات المعتمدة في تحديد حجاج الداخل والخارج الموجودين داخل المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، فيسمح للممثل المعتمد بمسح الأساور الإلكترونبة التي يرتديها الحجاج للحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالحجاج، والهدف من هذا التطبيق تمّكين ممثلي الوكالات من التعرف على حجاجهم.

“تطببق مكة ثلاثي الأبعاد”، وهو برنامج تعليمي عن الحج والعمرة يهدف الى تعريف غير المسلمين بالإسلام ويُعد هذا التطبيق ، من حيث قدرته التفاعلية ثلاثية الأبعاد عن الحج.

و”تطبيق الحج للهواتف الذكية”، وهو تطبيق إرشادي يساعد الحجاج في مختلف دول العالم على أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة، ويقدم خدمات بخمسة عشرة لغه عالمية ، وغير ذلك من التطبيقات الذكية التي تخدم حجاج بيت الله والمعتمرين.

وكذلك الكامرات الحرارية والتي تساعد مركز القيادة والسيطرة في القبض على المخالفين المتسللين إلى مكة المكرمة، وهي تقنية حديثة لأول مرة تستخدم لحج هذا العام.