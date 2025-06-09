5 فرص عقارية بمزاد عنان الرياض

البلاد – الرياض

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “عنان الرياض” المدمج وذلك يوم الأربعاء 25/6/2025 حضوريًا الساعة: 4:00 مساء في قاعة التخصصي بالرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.

ويطرح المزاد 5 فرص عقارية في مواقع مثالية في الرياض أكثر من 73 ألف متر مربع ويتكون العقار الأول من قصر سكني وأرض زراعية بمساحة 58,842 متر مربع، والعقار الثاني أرض سكنية بمساحة 1,543.5 متر مربع والعقار الثالث أرض سكنية بمساحة 1,841.25 متر مربع والعقار الرابع من أرض زراعية بمساحة 10,000 متر مربع والعقار الخامس أرض سكنية بمساحة 971.2 متر مربع.

حيث تقع على أهم الأحياء الحيوية المميزة كـحي: الرفيعة وحي المعذر وطريق الملك خالد وطريق الأمير تركي الأول وحي العمارية وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض من جامعة الملك سعود ومن فعاليات موسم الرياض ذا جروفز بحي الرفيعة، مما يجعلها وجهة مميزة.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852.