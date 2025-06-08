انطلاقة مبهرة لعروض السيرك في ضمن موسم جدة

عائشه الشهري – جدة

شهد مسرح عبادي الجوهر أرينا أمس انطلاق عروض السيرك العالمي “سيرك 1903”، بتنظيم من شركة بنش مارك، ضمن فعاليات موسم جدة 2025. وقدم العرض تجربة استثنائية تمزج بين سحر السيرك الكلاسيكي وابتكارات الأداء المعاصر، في أمسية شهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا وتفاعلًا لافتًا مع فقراته المتنوعة.

منذ اللحظات الأولى، تفاعل الحضور مع العروض بحماس، حيث علت الهتافات والتصفيق بعد كل فقرة بهلوانية أو استعراضية. وبرز تفاعل مؤدي السيرك مع الجمهور، خصوصًا الأطفال، الذين حظوا بتجربة تفاعلية مباشرة عبر دعوات للمشاركة، والتقاط الصور التذكارية، وتوزيع الابتسامات في أجواء أسرية دافئة.

وكانت عروض الفيلة العملاقة من أبرز المشاهد التي أدهشت الحضور وأسعدت الصغار، وسط إشادات من الكبار بجمال الأداء ودقة التنفيذ، لتضيف بعدًا بصريًا مميزًا يعكس روح السيرك التقليدي بلمسة فنية معاصرة.

يواصل “سيرك 1903” عروضه في جدة حتى يوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، بمعدل خمس عروض يوميًا تتضمن مشيًا على الحبال، بهلوانيات، ألعابًا هوائية، وأكثر من 15 فقرة متنوعة يقدمها سبعة فنانين دوليين، في عرض يثري تجربة الزوار ويمنحهم لحظات من الدهشة والمرح.

الجدير بالذكر ان هذا الحدث يعد محطة نوعية في مشهد الترفيه بجدة، ويجسد توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع الخيارات الثقافية، واستقطاب الفعاليات العالمية التي تمنح الجمهور تجارب استثنائية تجمع بين الأصالة والتجديد في أجواء ترفيهية نابضة بالحياة.