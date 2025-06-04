المملكة تبهر العالم بموسم حج استثنائي( 1ـ 2 )

سري شعبان

منذ بدء استقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، والمملكة تبهر العالم من خلال خطط وتقنيات، هي الأحدث دوليا، لضمان موسم حج استثنائي عبر

خدمات صحية وأمنية وإدارية عالية، وتمت الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لتأمين سلامة الحجاج والتسهيل عليهم، والحرص على تقديم جميع الخدمات بجودة عالية، بما يضمن راحة الحجيج ، وسيشهد الحجاج غدا (الخميس) بمشيئة الله، من خلال وقوفهم بعرفات، تجهيزات واستعدادات في المشاعر المقدسة لا تعدّ مجرد تنظيم موسمي لأداء شعيرة دينية، بل هو تعبير حقيقي عن قدرة الدولة السعودية على إدارة أعقد الحشود البشرية في العالم بكفاءة استثنائية، وروح خدمية تستمد منهجها من شرف خدمة ضيوف الرحمن، ففي كل عام، تتكامل الجهود وتتحد الإمكانيات بين مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والتقنية، ضمن منظومة دقيقة ومترابطة، تقف خلفها توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة شخصية ومباشرة من قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يتابع أدق التفاصيل على مدار الساعة لضمان راحة الحجيج، وتفرغهم الكامل لأداء مناسكهم ، انطلاقًا من أن خدمة الحجاج ليست مجرد واجب، بل شرف ومسؤولية دينية ووطنية وتاريخية، وأن جميع الخدمات يتم تقديمها بسلاسة ويسر وحرفية عالية في الاستجابة لأي طارىء. وقد أثمر هذا النهج في تحقيق قفزات نوعية في جودة الخدمات، وتوفير جو استثنائي أمني وصحي لضمان أداء الحجيج لشعائرهم في أمن وطمأنينة ويسر، وتتحرك هذه الحشود بأمن وأمان في كل البقاع ، وأظهرت مبادرة طريق مكة باعتبارها أنموذجا يحتذى في التكامل بين الجهات الحكومية من خلال خدمات متميزة تقدم تجربة حج استثنائية عبر التأكد من توفر الاشتراطات الصحية والوقائية وأخذ الخصائص الحيوية للمستفيدين، وإصدار تأشيرة الحج الكترونياً، وإنهاء إجراءات الجوازات من البلدان المستفيدة من المبادرة، وفرز وترميز الأمتعة، واستقبال وإيصال المستفيدين بحافلات مخصصة لمقار سكنهم، واستلام وإيصال أمتعة المستفيدين لمقار مساكنهم دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول، وتنفذ هذه المبادرة في (12) مطارا في (8) دول هي المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار والمالديف ، وهي تمثل تسهيلات استثنائية لحجاج بيت الله الحرام، حيث تواصل مملكتنا الحبيبة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن، عبر منظومة تشغيلية متكاملة تضمن الانسيابية والراحة لحركة الحجاج داخل الحرم وساحاته وفي المشاعر المقدسة.

وفي إطار الجهود الوطنية المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، واصلت المنظومة الصحية تقديم خدماتها المتكاملة في تجسيد عملي لرؤية المملكة 2030 وبرامجها النوعية، وعلى رأسها “تحول القطاع الصحي” و”خدمة ضيوف الرحمن”، اللذين يهدفان إلى تقديم رعاية صحية متقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة، وتجاوزت أعداد الخدمات الصحية المقدمة للحجاج هذا العام أكثر من مائة ألف خدمة حتى اليوم ، وهو ما يعكس الجاهزية الشاملة والتكامل الواضح بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، بدءًا من المستشفيات، مرورًا بالمراكز الصحية، ووصولًا إلى الفرق الطبية الميدانية المتخصصة، التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج، وتلبية احتياجاتهم الصحية في جميع مراحل تنقلاتهم وتنفيذهم للمناسك، وفي هذا الإطار يجب الإشادة بتضافر الجهود في قطاعات الدولة المختلفة خصوصاً القطاعات الأمنية بتوجيهات سديدة ومتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ وهما بعد توفيق الله وفضله، الركيزة الأساسية للنجاحات المستمرة ، وللحديث بقية .