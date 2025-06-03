كيف يقضي الطلاب والطالبات الإجازة الصيفية ؟

د. سالم باعجاجة

تأتي الإجازة الصيفية بعد شهور طويله من الجد والاجتهاد ثم النجاح، ومن حق الطلاب اًو الطالبات الاستراحه والاسترخاء، ولكن بعض الطلاب أو الطالبات يشعرون بفراغ كبير في هذه الاجازة، ولذلك نراهم يبحثون عن عمل خلالها ، ويطرقون أبواب مؤسسات وشركات الخاص، فالبعض منهم يجد

عملاً خلال هذه الاجازة ، والبعض الآخر لا يجد، لذا يمكن القول للذين لم

يجدوا فرص عمل ، تنظيم وقت الاجازة، والاستفادة من وقتهم، بوضع خطة تُحدد فيها الأنشطة التي يفضِّل الطالب أو الطالبة ممارستها أثناء العطلة الصيفية وتتثمل فيما يلي:

1- القراءة والمطالعة، خصوصاً الكتب والمجلات العلمية، فهي من أهم الأنشطة التي تجمع بين المتعة والفائدة

2-متابعة البرامج التعليمية التي يتم عرضها على القنوات الفضائية

3- حضور الندوات والانشطة الثقافية

4-ممارسة التمارين الرياضية

5- المشاركة في الرحلات الترفيهيه وزيارة المناطق الأثرية

6-زيارة الأقارب والأصدقاء

7-زيارة المناطق السياحية مثل الطائف والباحه وأبها والتمتع بالأجواء المعتدلة في الصيف.

ولذلك، فان الفراغ من أكثر الامور خطراً على الأبناء في العطله الصيفية وذلك للأسباب التالية:

1-الشعور بالملل وفراغ الوقت

2-إضاعة الوقت بدون الإستفادة منه

3-قضاء ساعات طويلة في النوم مما يؤدي إلى الخمول

4-التسكع والجلوس في الطرقات

5-يسبب الفراغ مشاكل نفسية وسلوكية واجتماعية

6-الإدمان على تصفح المواقع الالكترونية، والتي قد يكون بعضها محظورا.

وخلاصة القول ننصح الطلاب والطالبات بملء أوقات فراغهم بأشياء تفيدهم في حياتهم الدراسية والإجتماعية.