المفتي يستقبل المستفتين ويوجّه بتكليف عدد من العلماء للرد على استفسارات الحجاج

البلاد – مكة المكرمة
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المستفتين، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمكة المكرمة.
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المستفتين، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمكة المكرمة.
ووجّه سماحته بتكليف أصحاب الفضيلة للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج، وهم فضيلة عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان على رقم الجوال (0504222205)، وفضيلة عضو هيئة كبار العلماء مفوض الإفتاء بمنطقة عسير الشيخ الدكتور جبريل البصيلي على الرقم (0506741787)، وفضيلة مفوض الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبدالله الطيار على الرقم (0556377792)، وفضيلة مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور محمد بازمول على الرقم (0553480005)، وفضيلة مفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ الدكتور محمد شيبه على الرقم (0504577218)، وعلى رقم الإدارة العامة للإفتاء في تطبيق “واتس آب” (0535256603)، سائلًا المولى تعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم.