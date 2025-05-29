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“الداخلية” تحذّر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1446 هـ      29 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – الرياض
حذَّرت وزارة الداخلية من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج، ودعت لعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والمضللة بمختلف المواقع والمنصات.وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

Alaa

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