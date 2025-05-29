هييرو: تغييرات كبيرة قادمة في النصر ولا أخشى الإقالة

البلاد – الرياض

أكد فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، أن الموسم المقبل سيشهد تغييرات كبيرة في صفوف الفريق، مشيرًا إلى أنهم يعملون مع المدرب بيولي بهدوء لاتخاذ قرارات مدروسة. وأوضح أن الفريق خسر نقاطًا مهمة هذا الموسم بسبب الإصابات، مؤكدًا ضرورة بناء فريق قوي بعقلية الفوز خلال خمس سنوات.

وشدد هييرو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، على تمسك النادي بكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن عقده مستمر حتى 30 يونيو، وأن هناك تواصلًا لتجديده، رغم رغبة أكثر من 30 نادياً في ضمه. كما بيّن أن النادي يركز على الاستثمار في اللاعبين الشباب مثل دوران وسيماكان وبينتو.

وحول ملف التجديدات، قال إن مفاوضاتهم مع علي لاجامي لم تُكلل بالنجاح، مؤكدًا احترامه لقراره. كما أوضح أن رحيل تاليسكا جاء بقرار فني، بينما انتقال نواف العقيدي للفتح هدفه المشاركة مع المنتخب.

وفي رده على سؤال حول استقالته، قال: “لا أخشى الإقالة، الأهم هو الاستقرار والبناء”. واختتم بتقديم اعتذاره للجماهير، متعهداً بمواصلة العمل لجلب بطولات في الموسم المقبل.