نائب وزير الصناعة يدشّن مصنع MS PHARMA للأدوية الحيوية ومشاريع بنية تحتية بـ”الصناعية الثالثة”

البلاد – الرياض
دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة, خلال جولة تفقدية للمدينة الصناعية الثالثة بالرياض اليوم، مصنع “MS PHARMA” للأدوية الحيوية، ومشروعات لتطوير البنية التحتية الصناعية، ضمن جهود الوزارة لتمكين القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية بالمملكة.
وافتتح ابن سلمة مصنع شركة “MS PHARMA” للأدوية الحيوية، الذي يعد أول مصنع للأدوية البيولوجية بالتركيب الدوائي الكامل، ويقام على مساحة 3000 متر مربع، وينشط في إنتاج أدوية الأمراض المناعية وأمراض العيون وهشاشة العظام، ويواكب المصنع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتوطين صناعة الأدوية في المملكة.
ودشّن معاليه مشروع “منتجون 4” التابع لشركة ماسك اللوجستية، الذي يقام على مساحة (150) ألف متر مربع، ويستهدف توفير (156) مصنعًا جاهزًا مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير، بما يسهم في تمكين المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية.
وبرعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، افتتح المهندس بن سلمة، عدة مشروعات تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، شملت مشروع إطلاق خدمات المياه في المدينة الصناعية الثالثة، الذي يتضمن تنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب، إضافة إلى مشروع طريق يربط المدينة الصناعية بالطريق الرئيس؛ لتسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.
وتأتي الزيارة التفقدية لمعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعة، للمدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، وتوطين الصناعات الواعدة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في المدن الصناعية، وتقديم جميع الممكنات والخدمات لدعم المشروعات الصناعية الريادية في المملكة.
دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة, خلال جولة تفقدية للمدينة الصناعية الثالثة بالرياض اليوم، مصنع “MS PHARMA” للأدوية الحيوية، ومشروعات لتطوير البنية التحتية الصناعية، ضمن جهود الوزارة لتمكين القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية بالمملكة.
وافتتح ابن سلمة مصنع شركة “MS PHARMA” للأدوية الحيوية، الذي يعد أول مصنع للأدوية البيولوجية بالتركيب الدوائي الكامل، ويقام على مساحة 3000 متر مربع، وينشط في إنتاج أدوية الأمراض المناعية وأمراض العيون وهشاشة العظام، ويواكب المصنع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتوطين صناعة الأدوية في المملكة.
ودشّن معاليه مشروع “منتجون 4” التابع لشركة ماسك اللوجستية، الذي يقام على مساحة (150) ألف متر مربع، ويستهدف توفير (156) مصنعًا جاهزًا مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير، بما يسهم في تمكين المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية.
وبرعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، افتتح المهندس بن سلمة، عدة مشروعات تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، شملت مشروع إطلاق خدمات المياه في المدينة الصناعية الثالثة، الذي يتضمن تنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب، إضافة إلى مشروع طريق يربط المدينة الصناعية بالطريق الرئيس؛ لتسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.
وتأتي الزيارة التفقدية لمعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعة، للمدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، وتوطين الصناعات الواعدة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في المدن الصناعية، وتقديم جميع الممكنات والخدمات لدعم المشروعات الصناعية الريادية في المملكة.