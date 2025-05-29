وصول 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة يمثلون الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين

البلاد – مكة المكرمة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لعام 1446هـ، والبالغ عددهم 1053 حاجًا وحاجة، قادمين من 76 دولة حول العالم.

ورحّب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالضيوف الكرام، مؤكدًا أن استضافتهم في رحاب المملكة العربية السعودية تجسِّد حرص القيادة الرشيدة على العناية بوفود الأمة الإسلامية، وتقديم نموذج حضاري في حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، والتنظيم المتكامل.

وأكّد أن الوزارة تعمل وفق رؤية تكاملية تُعنى بأدق التفاصيل، من خلال منظومة عمل ميدانية متقدمة، تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة لضيوف البرنامج، بدءًا من لحظة وصولهم، وحتى انتهاء مناسكهم، عبر خدمات نوعية تشمل الإيواء الفاخر، والإعاشة المتكاملة، والتنقل الميسّر، والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب برامج تثقيفية وإثرائية تُعزّز من تجربة الضيوف في هذه الرحلة الإيمانية الفريدة، وذلك بإشراف مباشر من معاليه، ومتابعة مستمرة من اللجان المتخصصة.

وأشار آل الشيخ إلى أن اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف البرنامج يشكِّل محطة أساسية ضمن مراحل التنفيذ، ويعكس المستوى العالي من الاحترافية في التنظيم، ودقة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن البرنامج يُجسِّد بوضوح ما بلغته المملكة من تطوّر شامل في إدارة شؤون الحج، وما تملكه من قدرات متقدمة وخبرات متراكمة، تؤهلها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وترسيخ مكانتها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام تصريحه، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أسمى عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم سخي، وتوجيهات سديدة، كان لها بالغ الأثر في تقديم هذه التجربة المتميزة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع حجهم، وأن يحفظ المملكة وقيادتها، ويُديم عليها أمنها واستقرارها ورفعتها بين الأمم.