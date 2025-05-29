نجاح تجربة إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي والاتصالات المتخصصة في المشاعر المقدسة

البلاد – الدمام

بدعم وتمكين من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في ترخيص شبكة الاتصالات المتخصصة الوطنية، نفذت شركة أرامكو الرقمية بنجاح تجربة إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي والاتصالات المتخصصة، بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة السعودية للمياه والخطوط الحديدية السعودية.

ونفذت التجربة بحضور محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية المهندس نبيل النعيم، ونائب محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس إبراهيم آل أبو عيسى، ورئيس أرامكو Connect المهندس عيد الحربي, وتواجد معهم بشكل مباشر من الظهران رئيس مجلس إدارة أرامكو الرقمية المهندس أحمد الخويطر.

وأوضحت الهيئة أن تجربة إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي والاتصالات المتخصصة تعمل على تمكين القطاعات العاملة في موسم الحج من التواصل الفعال عبر الصوت والفيديو بشكل مباشر ولحظي، لضمان جودة واستمرارية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفر خدمات اتصال آمنة بكفاءة عالية واستجابة فورية لا تتأثر بازدحام الشبكة، بينما تتيح تجربة تحليلات الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI) في إدارة الحشود الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بزمن استجابة أقل، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرارات من خلال تحليل بيانات الصور والفيديو لحركة الحشود والمركبات بشكل لحظي، مما يسهم في خفض استهلاك سعات الشبكة.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ التجارب باستخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، التي تم ترخيصها لشركة أرامكو الرقمية في شهر أكتوبر من عام 2024.

ويأتي ذلك تأكيدًا لدور الهيئة في تسخير إمكانيات البنية التحتية الرقمية لتوفير أحدث الخدمات التقنية ودعم القطاعات الحيوية في إدارة الكثافة الحركية لحجاج بيت الله الحرام وتنظيم تنقلاتهم بيسر وأمان، الأمر الذي يعكس مدى التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة بما يضمن تقدم أفضل الخدمات لتحسين تجربة الحجاج.