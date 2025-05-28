ضمن الفوج الأول.. 550 حاجاً فلسطينياً وصلوا إلى مكة لأداء فريضة الحج

البلاد – مكة المكرمة

وصل الفوج الأول من حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة البالغ عددهم 550 حاجاً لأداء فريضة الحج هذا العام، واستقبلتهم مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت)، ممثلةً في “رحلات ومنافع” الورود والهدايا وماء زمزم والتمر والقهوة.

وأكد رئيس مجلس إدارة أشرقت محمد معاجيني، أن أشرقت عبر ذراعها رحلات ومنافع تتشرف بتقديم الخدمة لحجاج فلسطين، مبيناً أنه هذا العام سيقدم من خلال إكرام الضيف أكثر من 6600 حاج فلسطيني لأداء الفريضة.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لأشرقت محمد بادغيش، حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع محمد الخزامي، أن رحلات ومنافع على أتم الجاهزية لاستقبال قرابة 100 ألف حاج من مختلف قارات العالم. ورحب بحجاج فلسطين ، مشدداً على سعي رحلات ومنافع بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.



في السياق ذاته، كشف نائب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع الدكتور شادي مسكي، عن تطبيقهم لمبادرة نفذت للمرة الأولى باستقبال الحجاج الفلسطينين؛ مما أدخل السعادة على قلوبهم، مشيراً إلى أنهم ماضون في تنفيذها بكل برامج الاستقبال المخصصة للحجاج غير الناطقين بالعربية والتي تتشرف رحلات ومنافع بخدمتهم. وأضاف: يُخْدَمُون عبر 3 مراكز ميدانية ببرامج نوعية ومبتكرة كجزء أساسي من مستهدفاتهم لتقديم أجود خدمة لضيوف الرحمن وتطبيق شعارهم “نصنع الأثر في رحلة العمر”.