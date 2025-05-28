أمير الشرقية يفتتح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للتصلب المتعدد والأمراض العصبية المناعية

البلاد – الدمام
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، المؤتمر السعودي الدولي الثاني للتصلب المتعدد والأمراض العصبية المناعية، تزامنًا مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد، الذي نظمته جمعية أرفى للتصلب المتعدد؛ بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة.
وشاهد سموه، فيلمًا وثائقيًا عن أحد الرموز الطبية في المنطقة الشرقية، وهو طبيب استثنائي تجاوز عمره 91 عامًا، ولا يزال يواصل ممارسة مهنة الطب بشغف منذ أكثر من 62 عامًا، وكرم سموه، الطبيب تقديرًا لجهوده وخدماته الكبيرة لأهالي المنطقة.
وأوضحت رئيسة المؤتمر، الدكتورة فوزية الشمراني، أن إقامة المؤتمر وورش العمل المصاحبة له يمثل دلالة واضحة على التقدم الذي يشهده القطاع الطبي في المملكة، مشيرة إلى أن المؤتمر يناقش أحدث الأساليب العلمية في تشخيص مرض التصلب المتعدد وعلاجه، وجرى على هامشه معرض طبي شاركت فيه كبرى الشركات المتخصصة في أدوية هذا المرض.
وقدّمت الدكتورة الشمراني، شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته لهذا الحدث، عادة أن هذه الرعاية تمثل دعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع الصحي.
من جانبه، ألقى مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور فارس الهمزاني، كلمة أوضح فيها أن تنظيم المؤتمر يأتي تأكيدًا على ما تشهده المملكة من تقدم ملحوظ في المجالات الصحية والطبية والعلمية، ومواكبةً لأحدث الوسائل العلاجية لهذا المرض، مشيرًا إلى أن المؤتمر من خلال أوراقه العلمية وأبحاثه يبرز أهمية التكامل بين الجهود الأكاديمية والإكلينيكية والبحثية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.