الكرملين: ملتزمون بمسار التفاوض والعمل مستمر على “مسودة سلام”

البلاد – موسكو

في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا، أكد الكرملين أن العمل جارٍ بجدية على إعداد مسودة روسية لمذكرة سلام محتملة، دون أن يتم تقديمها بشكل رسمي حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الاثنين)، إن الوثيقة قيد التحضير تُعد “مسودة جادة” وتتطلب مراجعات دقيقة وإعداداً متأنياً، مؤكداً التزام موسكو بمسار التفاوض رغم الاتهامات الغربية لها بالمماطلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب، خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، أن موسكو وكييف تعملان على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام، وهو ما قوبل بتشكيك من كييف وعدد من العواصم الأوروبية، التي رأت في التحرك محاولة جديدة لكسب الوقت.

وفي تطور متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة لتسليم المسودة النهائية فور الانتهاء من اتفاق تبادل الأسرى الجاري التفاوض عليه في إسطنبول. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن عملية تبادل شملت 1000 أسير من الجانبين قد أُنجزت أمس الأحد، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد فعلي لمسار تفاوضي أوسع.

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي وصف فيها بوتين بـ”المجنون”، أشار بيسكوف إلى أن تلك التعليقات “تحمل عبئاً عاطفياً زائداً”، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن امتنان موسكو للدور الذي لعبه ترمب في تسهيل بدء المحادثات.

وقال بيسكوف: “نقدّر بصدق دور الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، في دعم إطلاق المفاوضات، رغم الأجواء المشحونة والتصريحات المتوترة”.